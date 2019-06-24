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«Калашников» создал новый барражирующий дрон-камикадзе «Ланцет» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Концерн "Калашников" создал первый в РФ барражирующий дрон-камикадзе "Ланцет", заявил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.
Работу дрона-камикадзе от «Калашникова» показали на видео
"После презентации первого продукта, поступило много просьб, чтобы изделие не теряло видеоконтакт с оператором до соприкосновения с целью. Сегодня мы представляем мировую премьеру. Второй продукт в линейке ударных беспилотников — "ZALA Ланцет", — сказал Дмитриев на традиционной ежегодной презентации концерна в преддверии форума "Армия-2019".
Как в свою очередь заявил журналистам гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, новый интеллектуальный комплекс "ZALA Ланцет" включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент.
"В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше", — сказал Чемезов.
Ранее на выставке IDEX в Абу-Даби "Калашников" представил дрон-камикадзе "Куб". Однако данный беспилотник не имел телевизионного канала наведения. Кроме того, у нового дрона "Ланцет" увеличилась масса полезной нагрузки.
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Армия , Оружие
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