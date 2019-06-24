ВКС отомстили за гибель спецназовца в Сирии

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ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца 

Рамблер 14 минут назад
Российские ВКС нанесли удар по базе террористов в Сирии, причастных к гибели российского спецназовца и атакам на авиабазу Хмеймим.
«19 июня 2019 года был нанесён авиаудар по одной из баз боевиков группировки Джеш Аль Изза, расположенном в населенном пункте Латамна», — написал военный корреспондент Олег Блохин в своем телеграм-канале.
Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео
По словам Блохина, в результате атаки погибли 11 членов запрещенной в России группировки Джеш Аль Изза, в том числе заместитель командира группировки Ваиль Джеддак Мустафа, также известный под именем Абу Хасан, полевой командир Джамиль Бадр ас Салех, шариатский судья Али Алиях.
Лидер группировки Джамиль Шахади ас Салех получил тяжелое ранение в грудь и был вывезен на территорию Турции.
«То что ранение его оказалось тяжелым, стало понятно сразу после того как Салех не смог сам писать посты в Твиттере. В эфир с заявлениями выходил его брат. Гибель командного состава группировки и ранение лидера подтвердили сами боевики», — уточнил журналист.
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Армия , Видео , Сирия
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