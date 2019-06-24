Россия подготовила для США и Израиля конкретные идеи по уничтожению террористов в Сирии

Патрушев прибыл в Иерусалим , он будет участвовать в двухдневных переговорах с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом, передает РИА «Новости».

«В ходе предстоящих переговоров планируем сосредоточиться на тех шагах, которые необходимо предпринять для достижения дальней цели, в том числе в плане обеспечения внутриполитического урегулирования, уничтожения оставшихся террористов, гуманитарного содействия и социально-экономического восстановления страны», — сказал Патрушев.

По его словам, делегация России привезла конкретные идеи «в отношении тех позитивных шагов, которые можно предпринять» при участии ближневосточных стран.

Патрушев выразил надежду, что встреча станет основой для рабочих контактов между профильными ведомствами стран.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в комментарии для газеты ВЗГЛЯД объяснял, насколько важны эти переговоры для Ближнего Востока.