Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский корабль проследил за российским 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский корабль проследил за действиями российского фрегата «Адмирал Горшков» у кубинского побережья. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы слежения за передвижением судов AIS.
По его информации, параллельным курсом с российской группой шел ракетный эсминец Военно-морских сил США «Джейсон Данэм» (USS Jason Dunham). Он начал слежение в Мексиканском заливе и следовал за кораблями Военно-морского флота России вплоть до Гаваны. При этом морскую границу Кубы «Джейсон Данэм» не пересекал.
Ранее 24 июня в пресс-службе Северного флота указали, что российские корабли подошли к побережью Кубы и днем зайдут в ее столицу Гавану. При этом в порт вместе с «Адмиралом Горшковым» не станет отправляться средний морской танкер «Кама», он продолжит путь к островам Тринидад и Тобаго.
Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. 20 июня сообщалось, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники.
Последние новости
Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов Путин продлил контрсанкции Основатель «Вимм-Билль-Данн» решил отсидеться за границей после обысков ФСБ
Комментарии
Армия , Интерфакс , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе62
Готовиться к худшему. МИД предупредил о кризисе у границ
Депутат РФ оценил кресло главы парламента Грузии26
В Крыму десятки тысяч человек остались без света20
Россию атаковал опасный вирус24
Видео
02:57
В Крыму десятки тысяч человек остались без света
Происшествия
13:35
Депутат РФ оценил кресло главы парламента Грузии
Политика Кавказ
00:09
Два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе
Армия В мире
02:41
Названы 20 достижений Зеленского
Украина В мире
00:17
Власти Грузии прогнулись
В мире Кавказ
04:49
Россию атаковал опасный вирус
Интернет Наука и техника
01:04
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Шоу-бизнес
01:42
«Старческий маразм»: в соцсетях высмеяли Де Ниро
Шоу-бизнес В мире
05:05
Пока вы спали: США раскрыли «сделку века»
США В мире
03:26
Куда, если не в Грузию? Россияне сдают билеты в Тбилиси
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение