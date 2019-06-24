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Шойгу проверил ход строительства Главного храма ВС РФ 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Возведение корпуса будет завершено к августу текущего года, строительные работы сейчас идут круглосуточно.
Министр обороны России проверил ход строительства Главного храма Вооруженных Сил РФ. Сергею Шойгу показали элементы художественного убранства нижнего храма и представили макет собора — его точную копию в мельчайших подробностях.
Возведение корпуса будет завершено к августу текущего года, строительные работы сейчас идут круглосуточно. Осенью на площадках рядом с храмом соберут купола, которые уже отлиты, и один за другим поднимут наверх.
Параллельно, сразу в нескольких мастерских, расписывают иконы, изготавливают скульптуры, эскизы фресок и мозаики. Все это украсит стены храма.
Главный храм Вооруженных Сил в подмосковном парке «Патриот» будет открыт уже меньше чем через год — 9 мая. Он станет центром воинской славы и памяти о павших воинах.
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