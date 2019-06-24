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Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Отряд кораблей российского Северного флота подошёл к берегам острова Куба.
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Он отметил, что российские моряки 24 июня совершат деловой заход в столицу республики — город-порт Гавану.
Ранее сообщалось, что на Северном флоте в Баренцевом море проведены комплексные противолодочные учения.
Также Newinform сообщал, что Северный флот планирует провести экспедиции по маршрутам исследователей XIX века.
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Армия , Интерфакс , Куба
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