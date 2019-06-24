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Россия выполнит наблюдательный полёт над США 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ
Российские инспекторы с 24 по 29 июня выполнят наблюдательный полёт над территорией США в рамках реализации Договора по открытому небу.
Об этом сообщает газета «Красная звезда».
Уточняется, что ещё одна аналогичная инспекция пройдёт над Швецией.
«Один из них будет осуществлён над территорией Соединённых Штатов — на российском самолёте Ту-154МЛК-1 в период с 24 по 29 июня с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью до 5130 км. Другой — над территорией Швеции на российском самолёте наблюдения Ан-30Б», — указывает издание.
Отмечается, что российские самолёты выполнят полёты по согласованным маршрутам, а на их бортах будут присутствовать специалисты США и Швеции для контроля порядка применения аппаратуры наблюдения и соблюдения положений, предусмотренных договором.
В конце мая сообщалось, что Россия выполнит наблюдательный полёт над США и Эстонией.
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Армия , США , Швеция
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