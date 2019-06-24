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У берегов Крыма заметили американские военные самолеты 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Американские беспилотник и противолодочный самолет несколько часов вели разведку у Крыма, свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Согласно им, в 7:40 по московскому времени беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вошел в воздушное пространство Болгарии, в 9:20 — Украины.
С 12:25 до 16:00 дрон вел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а с 16:55 до 22:30 — мониторил российское побережье Черного моря.
В свою очередь, патрульный противолодочный самолет американских Военно-морских сил P-8 Poseidon вошел в акваторию Черного моря около 19:55 по Москве, а примерно в 20:25 приступил к патрулированию крымского берега на расстоянии 32 километров от береговой линии. В 22:35 самолет отправился на аэродром базирования.
«Подобные маневры никак не вяжутся с политикой партнерских отношений», — прокомментировал РИА Новости депутат Государственного совета Крыма Иван Шонус, посоветовавший американцам охранять свою границу, а не следить за российской.
Комментарии387
Армия , Видео , Войска , Оружие , РИА Новости , Болгария , Республика Крым , Сицилия , США
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