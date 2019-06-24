У берегов Крыма заметили американские военные самолеты

Американские беспилотник и противолодочный самолет несколько часов вели разведку у Крыма , свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Согласно им, в 7:40 по московскому времени беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии , вошел в воздушное пространство Болгарии , в 9:20 — Украины

С 12:25 до 16:00 дрон вел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а с 16:55 до 22:30 — мониторил российское побережье Черного моря.

В свою очередь, патрульный противолодочный самолет американских Военно-морских сил P-8 Poseidon вошел в акваторию Черного моря около 19:55 по Москве, а примерно в 20:25 приступил к патрулированию крымского берега на расстоянии 32 километров от береговой линии. В 22:35 самолет отправился на аэродром базирования.

«Подобные маневры никак не вяжутся с политикой партнерских отношений», — прокомментировал РИА Новости депутат Государственного совета Крыма Иван Шонус, посоветовавший американцам охранять свою границу, а не следить за российской.