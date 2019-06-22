Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"Главный оперативный дежурный командного пункта штаба ООС в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, которая впоследствии от полученных травм скончалась", — рассказал Безсонов на брифинге.
По словам представителя республики, украинское командование "тщательно скрывается" от огласки произошедшего.
"Волна неуставных взаимоотношений и низкого уровня морально-психологического состояния, которая захлестнула украинских военнослужащих, дошла и до офицерского состава штабов ВСУ" — заключил он.
В отношении полковника возбуждено уголовное дело, сообщил Безсонов.