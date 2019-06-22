Ми-28 выполнил «новую фигуру высшего пилотажа»

Вертолет Ми-28 показал , по словам корреспондента «Звезды» Алексея Егорова, «новую фигуру высшего пилотажа». Соответствующий ролик опубликовал телеканал.

«У этой фигуры высшего пилотажа своего названия пока нет. Вертолет перемещается в пространстве со скоростью 90 километров в час, но при этом успевает вращаться вокруг своей оси», — сказал в репортаже журналист.

В июне сообщалось, что Министерство обороны России до 2027 года закупит 98 разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».

В ноябре 2017 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев заявил, что Ми-28 «довели до ума» благодаря антитеррористической операции в Сирии.

Ударный вертолет Ми-28Н предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. Оснащен усиленной бронезащитой и мощным вооружением. В Сирии испытывается модернизированная версия Ми-28УБ.