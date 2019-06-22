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Ми-28 выполнил «новую фигуру высшего пилотажа» 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Вертолет Ми-28 показал, по словам корреспондента «Звезды» Алексея Егорова, «новую фигуру высшего пилотажа». Соответствующий ролик опубликовал телеканал.
«У этой фигуры высшего пилотажа своего названия пока нет. Вертолет перемещается в пространстве со скоростью 90 километров в час, но при этом успевает вращаться вокруг своей оси», — сказал в репортаже журналист.
В июне сообщалось, что Министерство обороны России до 2027 года закупит 98 разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».
В ноябре 2017 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев заявил, что Ми-28 «довели до ума» благодаря антитеррористической операции в Сирии.
Ударный вертолет Ми-28Н предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. Оснащен усиленной бронезащитой и мощным вооружением. В Сирии испытывается модернизированная версия Ми-28УБ.
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Армия , Войска , Оружие , Виктор Бондарев , Министерство обороны , Совет Федерации
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