Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию подлодки "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России.
Документация о проведении тендера на утилизацию размещена на портале госзакупок. В ней указано, что одним из лотов является дизельная подводная лодка проекта 641. Субмарина "Запорожье" была единственной подлодкой в составе ВМС Украины и последним кораблем проекта 641, остававшимся на вооружении в мире.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова передать Украине военные корабли и технику из Крыма, несмотря на то, что они находстя в плачевном состоянии. Также российские власти отмечали, что для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов и техники готовы пригласить украинских специалистов.
Единственная субмарина ВМС Украины "Запорожье" вошла в состав Черноморского флота в 2014 году. На корабле был поднят Андреевский флаг. Большинство членов экипажа приняли решение служить в российском флоте.
Крым стал российским после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за присоединение. Как многократно отмечали в Москва, крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".