Иран показал обломки сбитого беспилотника США

#Iran puts to show the sections of #US military drone that was shot down in #Iranian territorial waters pic.twitter.com/89qMJDDSsS— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 21 июня 2019 г. Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в пятницу продемонстрировали журналистам обломки летательного аппарата, которые, как утверждается, являются частями сбитого в иранском воздушном пространстве американского беспилотника. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Оно опубликовало на сайте фотографии, на которых видны обломки некоего аппарата и части фюзеляжа.

Ранее в пятницу заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи связался по телефону с послом Швейцарии в Тегеране и выразил решительный протест Вашингтону в связи со вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны.

В КСИР в четверг заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.