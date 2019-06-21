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Иран показал обломки сбитого беспилотника США 

ТАСС 1 час назад
Фото: Instagram
Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в пятницу продемонстрировали журналистам обломки летательного аппарата, которые, как утверждается, являются частями сбитого в иранском воздушном пространстве американского беспилотника. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Оно опубликовало на сайте фотографии, на которых видны обломки некоего аппарата и части фюзеляжа.
Ранее в пятницу заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи связался по телефону с послом Швейцарии в Тегеране и выразил решительный протест Вашингтону в связи со вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны.
В КСИР в четверг заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
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Комментарии
Армия , Оружие , Аббас Арагчи , МИД , Иран , США
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