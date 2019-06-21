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Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО 

Lenta.ru 57 минут назад
Американские военные на бронемашинах в ходе учений НАТО по ошибке заехали на территорию частных сельских хозяйств в Румынии, уничтожив произраставшие там культуры. Видео опубликовал сайт Agrointel.
Инцидент произошел в румынском городе Фетешти. Сообщается, что машины уничтожили часть посева пшеницы, подсолнечника и кукурузы, посеяв панику среди местных жителей. Владелец поля обратился с заявлением в полицию, однако в ответ услышал, что сейчас проходят учения НАТО, солдаты которого «имели ошибочные координаты».
В апреле 2018 года сообщалось, что три офицера британской армии, находившихся в Латвии в составе контингента войск НАТО, устроили драку с полицейскими Риги.
Международные учения НАТО Saber Guardian — 2019 проходят с 3 по 24 июня на территории Болгарии, Венгрии и Румынии.
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Армия , Видео , Войска , НАТО , Румыния , Фетешти
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