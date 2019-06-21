Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО

Американские военные на бронемашинах в ходе учений НАТО по ошибке заехали на территорию частных сельских хозяйств в Румынии , уничтожив произраставшие там культуры. Видео опубликовал сайт Agrointel.

Инцидент произошел в румынском городе Фетешти . Сообщается, что машины уничтожили часть посева пшеницы, подсолнечника и кукурузы, посеяв панику среди местных жителей. Владелец поля обратился с заявлением в полицию, однако в ответ услышал, что сейчас проходят учения НАТО, солдаты которого «имели ошибочные координаты».

В апреле 2018 года сообщалось, что три офицера британской армии, находившихся в Латвии в составе контингента войск НАТО, устроили драку с полицейскими Риги.

Международные учения НАТО Saber Guardian — 2019 проходят с 3 по 24 июня на территории Болгарии, Венгрии и Румынии.