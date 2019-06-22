В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Военный конфликт между Россией и НАТО маловероятен, но все он возможен, говорится в докладе Оборонного колледжа НАТО "Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО".

В документе отмечается, что в Прибалтику необходимо отправить еще больше американских войск, поскольку, по мнению автора доклада, балтийские республики могут стать для Москвы "способом для разрушения архитектуры безопасности Европы".

"За последние десять лет Российская Федерация продемонстрировала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности. Риск военного конфликта между НАТО и Россией низкий, однако нельзя его не рассматривать как вероятность. Чтобы снизить риски, потенциал сдерживания НАТО в прибалтийских республиках необходимо усилить отправкой американских войск на балтийскую землю. Развертывание военных должно дополнять существующие договоренности про расширению передового присутствия", — пишет автор документа.

Ранее в конгрессе США предложили выдавать странам — членам НАТО из Восточной Европы, которые продолжают пользоваться советскими вооружениями, кредиты на закупку американской техники. По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.