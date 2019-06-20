Трамп объяснил атаку Ирана на американский беспилотник

Иран мог сбить американский военный беспилотник по ошибке, но США этого не потерпят. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп , передает Reuters

«Я думаю, что Иран совершил ошибку — могу представить, что ошибочное решение сбить этот дрон принял какой-нибудь генерал», — сказал американский лидер во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он также назвал уничтожение аппарата «еще одной ложкой дегтя».

Того, кто ответственен за атаку на беспилотник, он охарактеризовал как «кого-то небрежного и глупого». Он подчеркнул, что аппарат не был вооружен и находился над международными водами.

На вопрос журналиста о том, как отреагирует американское государство, Трамп ответил: «Вы увидите».

Ранее 20 июня в Пентагоне заявили, что атака на летательный аппарат была ничем не спровоцирована. До этого в США опровергали сообщения о сбитом беспилотнике.

Утром 20 июня Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о том, что сбили американский RQ-4 Global Hawk, который является одним из самых крупных БПЛА американской разработки. Его размах крыльев равен примерно 35 метрам, длина — 13,3 метра, а взлетный вес приближается к 15 тоннам.