Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп объяснил атаку Ирана на американский беспилотник 

Lenta.ru + ещё 15 1 час назад
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Иран мог сбить американский военный беспилотник по ошибке, но США этого не потерпят. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, передает Reuters
«Я думаю, что Иран совершил ошибку — могу представить, что ошибочное решение сбить этот дрон принял какой-нибудь генерал», — сказал американский лидер во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он также назвал уничтожение аппарата «еще одной ложкой дегтя».
Того, кто ответственен за атаку на беспилотник, он охарактеризовал как «кого-то небрежного и глупого». Он подчеркнул, что аппарат не был вооружен и находился над международными водами.
На вопрос журналиста о том, как отреагирует американское государство, Трамп ответил: «Вы увидите».
Ранее 20 июня в Пентагоне заявили, что атака на летательный аппарат была ничем не спровоцирована. До этого в США опровергали сообщения о сбитом беспилотнике.
Утром 20 июня Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о том, что сбили американский RQ-4 Global Hawk, который является одним из самых крупных БПЛА американской разработки. Его размах крыльев равен примерно 35 метрам, длина — 13,3 метра, а взлетный вес приближается к 15 тоннам.
Последние новости
Путин отреагировал на доклад о крушении «Боинга» в Донбассе Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Комментарии
Армия , В мире , Конфликты , США , Джастин Трюдо , Дональд Трамп , Пентагон , Reuters , Иран , Канада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Митингующие в Тбилиси берут консульство РФ в осаду56
В Тбилиси начался штурм парламента492
Скандал в Грузии. МИД выразил протест93
Пока вы не уснули: Прямая линия с Путиным подверглась атаке229
В семье Алибасова новое горе17
Видео
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
00:46
Митингующие в Тбилиси берут консульство РФ в осаду
В мире Кавказ
00:22
Мужчина пережил падение окна на голову
Происшествия В мире
«Православного бизнесмена» отправили в СИЗО
Криминал Происшествия
02:14
Путин прокомментировал расследование по MH17
Политика
00:22
В Тбилиси начался штурм парламента
В мире Кавказ
00:35
Скандал в Грузии. МИД выразил протест
Политика
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
03:53
Олигархи сказали Зеленскому «да»
В мире Конфликты
04:48
Пока вы не уснули: Прямая линия с Путиным подверглась атаке
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение