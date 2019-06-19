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Стало известно о закупке бракованных БТР для украинских силовиков 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Украины закупили для своей армии партию бракованных БТР, которые не приняли в Ираке. Об этом сообщает «Украинская правда».
По данным издания, в 2009 году Украина заключила с Ираком контракт на поставку 420 единиц колесных бронетранспортеров БТР-4. Выполнение заказа было поручено Харьковскому конструкторскому бюро машиностроения имени А. А. Морозова (ХКБМ). Иракская сторона успела перевести за поставленную технику 218 миллионов долларов, но принято было лишь 88 машин. Остальные вернули на Украину из-за низкого качества сборки: в броне были многочисленные трещины, а корпус бронетранспортеров был деформирован.
После того, как на востоке Украины начались боевые действия руководство «Укрспецэкспорта», которое занимается снабжением армии и полиции, решило возместить убытки по контракту пятилетней давности за счет бюджета. В апреле 2014 года МВД Украины закупило БТР-4Е на 368 миллионов гривен (892 миллиона рублей). Это была та самая партия бракованных машин, которые за несколько лет хранения на открытом воздухе заржавели и еще больше деформировались. Кроме того, в контракт с МВД даже включили таможенные пошлины, которые пришлось заплатить за вывоз техники в Ирак.
Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по статье «Диверсия», однако в 2017 году его закрыли из-за отсутствия состава преступления. Также власти страны объявили в розыск руководителя фирмы «Прогресс» (входит в структуру «Укрспецэкспорта») Дмитрия Перегудова, которого обвиняют в хищении 24 миллионов долларов на иракском контракте.
В конце мая 2019 года Государственная аудиторская служба Украины обнаружила Житомирском и Харьковском бронетанковых заводах нарушения финансовой дисциплины, которые привели к потерям на сумму 4,8 миллиона гривен (11,5 миллиона рублей).
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Армия , Оружие , Дмитрий Перегудов , МВД , Ирак
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