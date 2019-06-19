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Шойгу: ВДВ выходят на качественно новый уровень 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Воздушно-десантные войска (ВДВ) России выходят на качественно новый уровень готовности, который позволит им участвовать в миротворческих операциях. Об этом в среду на коллегии военного ведомства сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, ВДВ сегодня выходят на новый качественный уровень готовности к оперативному реагированию на угрозы военной безопасности России, а также к участию в миротворческих операциях и операциях в составе Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР).
Министр уточнил, что дальнейшее развитие ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования остается одним из приоритетных направлений деятельности Минобороны.
"В прошлом году для повышения боевых возможностей ВДВ было проведено 18 организационных мероприятий, сформировано 8 воинских частей и подразделений. Проведенные мероприятия значительно повысили устойчивость управления войсками, увеличили боевую мощь десантно-штурмовых соединений на западном и юго-западном стратегических направлениях", — рассказал Сергей Шойгу.
Говоря о задачах для ВДВ, Сергей Шойгу отметил, что войскам требуется повысить оснащённость современным вооружением и техникой до 65 процентов. Кроме того необходимо ввести в эксплуатацию 80 зданий и сооружений, что позволит, по словам министра, обустроить военную инфраструктуру четырёх соединений, обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники и создать достойные условия для проживания военнослужащих.
Глава Минобороны также рассказал, что в настоящее время идет активное переоснащение соединений и воинских частей ВДВ современными и перспективными образцами вооружения и военной техники. Сейчас их доля, по словам Сергея Шойгу, составляет 63,7 процента, а суммарный боевой потенциал войск вырос на 12 процентов. Если брать 2019 год, то на 8 процентов повысилась интенсивность подготовки войск. Десантники за минувший период совершили уже более 90 тысяч прыжков с парашютом.
Министр обороны напомнил, что в августе в Рязанской области состоится четвёртое совместное учение российских десантников с подразделениями Вооружённых сил Египта "Защитники дружбы", в котором будут задействованы и белорусские спецназовцы.
В целом же до конца текущего года ВДВ предстоит принять участие в стратегических командно-штабных манёврах "Центр-2019" и совместных учениях контингентов КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019". В настоящее же время тактическая группа ВДВ принимает участие в ежегодных совместных учениях "Славянское братство", проходящих в Сербии.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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