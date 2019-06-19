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Шойгу назвал сроки модернизации противоракетной обороны Москвы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ведомство рассчитывает завершить модернизацию противоракетной обороны Москвы к 2022 году.
Реализация этого и других мероприятий «обеспечит решение приоритетных задач, стоящих перед Воздушно-космическими силами», сказал глава ведомства на коллегии министерства по вопросам реализации гособоронзаказа, передает РИА «Новости».
В мае 2018 года американские СМИ сообщали, что уникальный ракетный комплекс С-500 «Прометей» может понадобиться для противоракетной обороны Москвы.
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Армия , Войска , Оружие , Сергей Шойгу , РИА Новости , Москва
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