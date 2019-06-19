Военные рассказали о новейшем вооружении для Су-57

Боевые самолеты пятого поколения Су-57 будут нести только современное оружие, которое превосходит зарубежный образцы. На большинство систем уже заключены контракты, а некоторые поступят на государственные испытания в 2020 году, заявил газете "Красная звезда" начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.

Кроме того, ряд оружейных систем уже прошел испытания в Сирии и готовится к серийному производству, добавил генерал-лейтенант.

Напомним, ранее уже появилось видео тестирования встроенной 30-миллиметровой пушки Су-57. Известно, что орудие истребителя весит не более 50 килограммов. Боекомплект состоит из 150 снарядов. Его хватит на очередь длинно примерно 5 секунд.

Также СМИ сообщают о разработке сверхдальнобойной, гиперзвуковой ракеты "воздух-воздух" для самолета пятого поколения. Радиус ее действия составляет около 300 километров, а скорость полета будет достигать 6 махов.