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Военные рассказали о новейшем вооружении для Су-57 

Вести.Ru 1 час назад
Боевые самолеты пятого поколения Су-57 будут нести только современное оружие, которое превосходит зарубежный образцы. На большинство систем уже заключены контракты, а некоторые поступят на государственные испытания в 2020 году, заявил газете "Красная звезда" начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.
Кроме того, ряд оружейных систем уже прошел испытания в Сирии и готовится к серийному производству, добавил генерал-лейтенант.
Напомним, ранее уже появилось видео тестирования встроенной 30-миллиметровой пушки Су-57. Известно, что орудие истребителя весит не более 50 килограммов. Боекомплект состоит из 150 снарядов. Его хватит на очередь длинно примерно 5 секунд.
Также СМИ сообщают о разработке сверхдальнобойной, гиперзвуковой ракеты "воздух-воздух" для самолета пятого поколения. Радиус ее действия составляет около 300 километров, а скорость полета будет достигать 6 махов.
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Армия , Видео , Оружие
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