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Контактная группа по Донбассу не смогла согласовать новое перемирие 

РИА Новости + ещё 7 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Контактная группа по Донбассу в среду на заседании в Минске не смогла согласовать новое перемирие и дату отвода сил в Станице Луганской, несмотря на заинтересованность сторон, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"В частности, что касается разведения сил и средств в районе Старицы Луганской. Намерение начать его, высказанное сторонами в Минске две недели назад, пока не было осуществлено. Причиной тому стали нарушения режима прекращения огня. Однако стоит отметить, что они появились после того, как стороны высказали это намерение. До того нарушений режима прекращения огня довольно долго не было. У меня есть ощущение, что стороны действительно хотят разведения сил и средств в Станице Луганской, и я надеюсь, что оно состоится, но точную дату сегодня предсказать не могу",
— сказал Сайдик журналистам в Минске.
По словам дипломата, похожая ситуация наблюдается и по вопросу перемирия. Сайдик отметил, что, несмотря на "очевидную заинтересованность сторон в так называемом "хлебном" перемирии, они, к сожалению, сегодня еще не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления".
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Комментарии
Армия , Войска , Конфликты , ОБСЕ , Минск
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