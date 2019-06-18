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Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Ливии у войск, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, замечен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Фотографии боевой машины появились в Twitter.
Поскольку ЗРПК выполнен на шасси германского многоосного автомобиля MAN-SX45, делается вывод, что техника прибыла в эту "горячую точку" из Объединенных Арабских Эмиратов. Именно вооруженные силы этого государства являются единственными, имеющими на вооружении подобную версию данного комплекса.
К тому же известно, что ОАЭ и ранее активно поддерживали Ливийскую национальную армию, поставляя им боевые самолеты и вертолеты, беспилотники современные колесные бронемашины и противотанковые комплексы. Поэтому вероятность направления в зону конфликта столь современной системы ПВО и специалистов, обслуживающих ее, очень высока.
В последнее время противники Хафтара — силы так называемого Правительства национального согласия — активизировали применение БПЛА. Их ударные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства начали активно действовать в дневное время. Возможно, именно из-за этого и было решено усилить средства противовоздушной обороны, ранее представленные лишь устаревшими образцами советского производства, закупленными еще во времена Муаммара Каддафи.
Для "Панцирей-С1" на шасси MAN-SX45 это уже второй вооруженный конфликт, ранее они были успешно применены силами ОАЭ в ходе военной операции в Йемене.
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Комментарии
Армия , Оружие , Муаммар Каддафи , Ливия , ОАЭ
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