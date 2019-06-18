Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ

Ливии у войск, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, замечен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Фотографии боевой машины появились в Twitter.

#Russian medium-range Pantiser S-1 mobile air defense batteries appeared with #LNA preparing to participate in #Tripoli battle.



This air defense system is being used with the same camouflage & vehicle by the #UAE pic.twitter.com/BkDsMmWjOZ— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) June 18, 2019

Поскольку ЗРПК выполнен на шасси германского многоосного автомобиля MAN-SX45, делается вывод, что техника прибыла в эту "горячую точку" из Объединенных Арабских Эмиратов. Именно вооруженные силы этого государства являются единственными, имеющими на вооружении подобную версию данного комплекса.

К тому же известно, что ОАЭ и ранее активно поддерживали Ливийскую национальную армию, поставляя им боевые самолеты и вертолеты, беспилотники современные колесные бронемашины и противотанковые комплексы. Поэтому вероятность направления в зону конфликта столь современной системы ПВО и специалистов, обслуживающих ее, очень высока.

В последнее время противники Хафтара — силы так называемого Правительства национального согласия — активизировали применение БПЛА. Их ударные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства начали активно действовать в дневное время. Возможно, именно из-за этого и было решено усилить средства противовоздушной обороны, ранее представленные лишь устаревшими образцами советского производства, закупленными еще во времена Муаммара Каддафи

#Russian medium-range Pantiser S-1 mobile air defense batteries appeared with #LNA preparing to participate in #Tripoli battle.



This air defense system is being used with the same camouflage & vehicle by the #UAE pic.twitter.com/BkDsMmWjOZ— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) June 18, 2019

Для "Панцирей-С1" на шасси MAN-SX45 это уже второй вооруженный конфликт, ранее они были успешно применены силами ОАЭ в ходе военной операции в Йемене.