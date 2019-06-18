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Пентагон выделит Киеву 250 млн долларов 

РИА Новости Крым + ещё 4 25 минут назад
Фото: EPA
Министерство обороны США дополнительно выделит Киеву 250 млн долларов на подготовку, обеспечение и снабжение военных, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что в рамках такой помощи Пентагон выделит "снайперские винтовки, гранатометы и противоракетные радары, (оборудование для) командования и управления; оборудование для обнаружения радиолакационного подавления и обеспечения безопасной связи; (оборудование для обеспечения) передвижения военных; приборы ночного видения и медикаменты".
Как отметили в Пентагоне, с учетом нового пакета финансирования, предоставленная Украине с 2014 года помощь по линии Минобороны достигнет 1,5 млрд долларов.
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Армия , В мире , США , Украина , Министерство обороны , Пентагон , РИА Новости , Киев
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