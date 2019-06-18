Пентагон выделит Киеву 250 млн долларов

Министерство обороны США дополнительно выделит Киеву 250 млн долларов на подготовку, обеспечение и снабжение военных, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в рамках такой помощи Пентагон выделит "снайперские винтовки, гранатометы и противоракетные радары, (оборудование для) командования и управления; оборудование для обнаружения радиолакационного подавления и обеспечения безопасной связи; (оборудование для обеспечения) передвижения военных; приборы ночного видения и медикаменты".