Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кемерово приземлился самолет НАТО 

РИА Новости + ещё 1 35 минут назад
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100. Об этом сообщает "Сибдепо".
Воздушное судно летело из Азии в Европу с дозаправкой в аэропорту Новосибирска, однако из-за непогоды ему пришлось совершить посадку в Кемерово.
"Самолет не стал ждать и ушел на запасной аэродром в Кемерово", — приводит портал слова очевидцев.
Приземление Airbus A400M-100 попало в объективы местных жителей. Спустя некоторое время фотографии немецкого самолета стали появляться в социальных сетях.
Воздушное судно приземлилось около 17:00 по местному времени 13 июня и пробыло в аэропорту около двух часов.
Последние новости
Все цыгане уехали из Чемодановки Снимите это! Неудачные и странные образы звезд "Кинотавра" Найденную мертвой в Испании девочку из России убили
Армия , Видео , Войска , Оружие , НАТО , Германия , Кемерово , Новосибирск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле оценили слова Кудрина о бедных россиянах3
Меркель объяснила сильную дрожь при встрече с Зеленским48
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским351
Меркель назвала условие снятия санкций с России497
В Кремле ответили Зеленскому254
Видео
03:58
В российском городе приземлился самолет НАТО
Армия Войска
00:33
Панин поделился голым снимком из Крыма
Шоу-бизнес
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
01:56
Додон поблагодарил Путина
В мире Политика
00:04
Нагадил в душу: Лазарев из США унизил россиян
Шоу-бизнес Статьи
00:38
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В мире Европа
00:14
«Жириновского» похитили в Красноярске
Происшествия
01:53
Зеленский встретился с Меркель
В мире Украина
01:35
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
В мире Украина
00:38
Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение