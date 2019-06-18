Россиянам пообещали «не имеющее аналогов оружие»

Вооруженные силы России получат основанное на лазерной энергии и гиперзвуке оружие, передает ТАСС заявление министра обороны Сергея Шойгу

«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство», — сказал чиновник.

В декабре 2018 года сообщалось, что в России заступили на опытно-боевое дежурство наземные лазерные комплексы «Пересвет».

Позднее в том же месяце в США заявили, что, наблюдая «пропагандистские» новости и ролики про российское лазерное оружие, стоит обратить внимание на «две вещи» — Россия «лжет о новой технологии все время» и «ни разу не показала ее в действии».

Российское лазерное и гиперзвуковое супероружие анонсировано президентом страны Владимиром Путины в первый день весны 2018 года. Тогда же глава государства сообщил, что новый гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс, получивший название «Кинжал», с 1 декабря 2017 года встал на дежурство в Южном военном округе.