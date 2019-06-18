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Шойгу рассказал о разработке новой теории ведения войн 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Выработка новой теории ведения войн должна стать основной задачей в ближайшее время, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая во вторник научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", — отметил он.
По словам министра, важно понимать, что современные войны требуют новых подходов.
"Конфликты нового поколения — это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооружённой борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", — подчеркнул Шойгу.
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Армия , Сергей Шойгу
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