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Израилю стало не хватать денег на армию 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: Reuters
Министерство финансов Израиля требует возобновить дискуссии о сокращении срока военной службы, чтобы справиться с дефицитом бюджета, пишет Haaretz.
При прошлом начальнике Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкоте между военными и минфином Израиля был достигнут компромисс, согласно которому срок службы для мужчин был сокращен на четыре месяца. Тогда же было обговорено, что в 2020 году последует следующее сокращение срока службы — на два месяца, до двух с половиной лет, хотя Айзенкота выступил против этой инициативы.
Между тем, теперь Минфин требует сократить срок службы сразу до двух лет, пишет MIGnews.com.
Кроме того, ведомство требует сократить количество контрактников в ЦАХАЛе «еще на несколько тысяч человек» после сокращения на 5 тыс., которое, с точки зрения армии Израиля, нанесло тяжелый удар по ее боеготовности.
Такие предложения прямо противоречат амбициозным планам нынешнего начальника Генштаба Авива Кохавии и бывшего министра обороны Авигдора Либермана, отмечают СМИ.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Авигдор Либерман , Генштаб , ЦАХАЛ , Минфин , Газета "Гаарец" , MIGnews , Израиль
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