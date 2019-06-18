В Курганской области подняли по тревоге ракетную бригаду

Ракетная бригада Центрального военного округа (ЦВО), оснащенная реактивными системами залпового огня "Ураган", поднята по тревоге в Курганской области в ходе внезапной проверки, сообщает ЦВО во вторник.

"Подразделения бригады были приведены в полную боевую готовность и совершили 100-километровый марш в назначенный район. На местности военнослужащие отработали вопросы маскировки огневых точек, а также создания ложных огневых позиций", — говорится в сообщении.

Основная цель проверки боевой готовности — отработка тактической, специальной и огневой подготовки. Расчеты уничтожат командные пункты и тыловые подразделения "противника" в условиях применения высокоточного оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Во внезапной проверке задействовано более 500 военнослужащих и 150 единиц вооружения и военной техники. Продлятся учения до 19 июня, отмечает округ.

РСЗО "Ураган" предназначены для поражения живой силы, бронетехники на марше и в местах сосредоточения, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры на удалении от 10 до 35 километров. Их отличает высокая маневренность и быстрота развертывания.