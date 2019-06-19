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ВМС США показали «вещественные доказательства» атаки Ирана на танкеры 

Lenta.ru + ещё 35 1 час назад
Фото: U.S. Navy / Reuters / Lenta.ru
Военные США располагают фрагментами магнитной мины, с помощью которой был поврежден нефтяной танкер в Оманском заливе. Разорвавшаяся мина крайне напоминает те, что используются Ираном, сообщает Reuters.
По данным агентства, американцам удалось заполучить обломки корпуса мины и магнит.
«Магнитная мина, использованная при атаке, имеет свои отличительные характеристики и очень напоминает иранские мины, которые публично демонстрировались на иранских военных парадах»,
— заявил в разговоре с журналистами Шон Кайдо, высокопоставленный представитель Центрального командования ВМС США.
18 июня были обнародованы фотографии, сделанные с вертолета ВМС США. Американская сторона утверждает, что на них запечатлены члены иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Ранее американские военные опубликовали видео, на котором, предположительно, иранцы снимают неразорвавшуюся мину с танкера Kokuka Courageous. В аннотации к записи указано, что лодка опознана как патрульный катер Корпуса стражей Исламской революции класса «Гашти».
Утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Госсекретарь США Майк Помпео сразу же заявил, что нападение организовали власти Ирана или их союзники.
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Армия , Оружие , США , Reuters , Иран
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