Саакашвили заявил, что на Украине солдат убивает коррупция

В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал, в котором раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой якобы причастны должностные лица, приближенные к экс-президенту Украины Петру Порошенко

"Из страны каждый год уезжают от двух и больше миллионов людей, отсюда на учебу выезжает самая лучшая молодежь и обратно не возвращается, страна, где крадут у военных, это самая болезненная тема. Где не просто крадут у военных, а из-за этих краж смерти людей. Не только враг убивает солдат. Коррупция на Украине убивает не меньше солдат. Это грустная история", — сказал Саакашвили в понедельник в эфире телеканала Newsone. Он также подчеркнул, что Порошенко и других причастных к хищениям в оборонной сфере необходимо "посадить в тюрьму".

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.