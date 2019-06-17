США поверили в ядерное разоружение Северной Кореи 

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осуществит денуклеаризацию страны. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, передает ТАСС.
Таким образом Ортэгус прокомментировала информацию о «секретной директиве» Трудовой партии Кореи, согласно которой Ким Чен Ын назвал переговоры с США шагом к закреплению за Северной Кореей статуса ядерной державы.
По ее словам, президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео верят в то, что северокорейский лидер выполнит свои обязательства.
«Это остается нашей политикой»,
— добавила она.