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США поверили в ядерное разоружение Северной Кореи 

Lenta.ru + ещё 2 19 минут назад
Фото: Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осуществит денуклеаризацию страны. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, передает ТАСС.
Таким образом Ортэгус прокомментировала информацию о «секретной директиве» Трудовой партии Кореи, согласно которой Ким Чен Ын назвал переговоры с США шагом к закреплению за Северной Кореей статуса ядерной державы.
По ее словам, президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео верят в то, что северокорейский лидер выполнит свои обязательства.
«Это остается нашей политикой»,
— добавила она.
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Армия , В мире , Конфликты , Оружие , США , Чен Ким , Дональд Трамп , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , КНДР
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