США поверили в ядерное разоружение Северной Кореи

Таким образом Ортэгус прокомментировала информацию о «секретной директиве» Трудовой партии Кореи, согласно которой Ким Чен Ын назвал переговоры с США шагом к закреплению за Северной Кореей статуса ядерной державы.

По ее словам, президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео верят в то, что северокорейский лидер выполнит свои обязательства.

«Это остается нашей политикой»,

— добавила она.