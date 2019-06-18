СМИ узнали подробности перехвата бомбардировщика B-52 российским Су-27

Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США совершил аварийную посадку после встречи в воздухе с Су-27, сообщает портал The Drive.

В инциденте инциденте участвовали самолеты из пятого бомбардировочного крыла, базирующегося на авиабазе ВВС в Северной Дакоте. Один из них был задействован в учениях НАТО в Балтийском море, двое других — в маневрах в Румынии , отмечает издание.

Изначально два бомбардировщика с позывными Hodor 51 и Hodor 52 следовали в Румынию, но затем один из самолетов направился к береговой линии в сторону Крыма, приблизившись к полуострову на расстояние около 65 километров. Для его перехвата в воздух подняли российский истребитель Су-27.

The Drive пишет, что по завершении полета с одним из бомбардировщиков произошло ЧП, и он аварийно сел на базе ВВС Великобритании Милденхолл. По предварительным данным, у американского самолета мог выйти из строя один двигатель.

Ранее в Национальном центре управления обороной отмечали, что бомбардировщики B-52 не нарушали границ России. Там также подчеркнули, что перехват был выполнен в соответствии с международными правилами.

В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Их регулярно замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.