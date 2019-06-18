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СМИ узнали подробности перехвата бомбардировщика B-52 российским Су-27 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США совершил аварийную посадку после встречи в воздухе с Су-27, сообщает портал The Drive.
В инциденте инциденте участвовали самолеты из пятого бомбардировочного крыла, базирующегося на авиабазе ВВС в Северной Дакоте. Один из них был задействован в учениях НАТО в Балтийском море, двое других — в маневрах в Румынии, отмечает издание.
Изначально два бомбардировщика с позывными Hodor 51 и Hodor 52 следовали в Румынию, но затем один из самолетов направился к береговой линии в сторону Крыма, приблизившись к полуострову на расстояние около 65 километров. Для его перехвата в воздух подняли российский истребитель Су-27.
The Drive пишет, что по завершении полета с одним из бомбардировщиков произошло ЧП, и он аварийно сел на базе ВВС Великобритании Милденхолл. По предварительным данным, у американского самолета мог выйти из строя один двигатель.
Ранее в Национальном центре управления обороной отмечали, что бомбардировщики B-52 не нарушали границ России. Там также подчеркнули, что перехват был выполнен в соответствии с международными правилами.
В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Их регулярно замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.
В марте у границ России также заметно участились полеты ядерных стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H. Российское Минобороны не раз призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил отказом.
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Комментарии1
Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , Пентагон , НЦУО РФ , НАТО , Румыния , США
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