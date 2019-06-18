«Роскосмос» примет участие в выставке «Армия-2019»

Роскосмос примет участие в выставке "Армия-2019", представив стенд Центра Хруничева , сообщили РИА Новости в госкорпорации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что госкорпорация не примет участия в выставке.

"Роскосмос будет участвовать в деловой программе форума "Армия"… Будет представлена экспозиция Центра Хруничева", — сказали в пресс-службе.

Роскосмос ежегодно принимает участие в "Армии". В прошлом году у госкорпорации был свой стенд.

Международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в Подмосковье на базе выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино".