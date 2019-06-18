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«Роскосмос» примет участие в выставке «Армия-2019» 

РИА Новости + ещё 1 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Роскосмос примет участие в выставке "Армия-2019", представив стенд Центра Хруничева, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что госкорпорация не примет участия в выставке.
"Роскосмос будет участвовать в деловой программе форума "Армия"… Будет представлена экспозиция Центра Хруничева", — сказали в пресс-службе.
Роскосмос ежегодно принимает участие в "Армии". В прошлом году у госкорпорации был свой стенд.
Международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в Подмосковье на базе выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино".
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Армия , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , РИА Новости
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