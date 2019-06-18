Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море

Десантный корабль ORP Gniezno ВМС Польши получил повреждение днища во время учений НАТО Baltops-2019 в Балтийском море. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM, запись инцидента опубликована в YouTube.

Отмечается, что инцидент произошел у берегов Литвы 16 июня. В ходе выполнения операции по высадке десанта ORP Gniezno натолкнулся на подводное препятствие, в результате чего корабль получил повреждение обшивки в средней части корпуса. Из-за пробоины внутрь судна начала поступать вода.

Как рассказал RMF FM представитель 8-й флотилии береговой обороны Польши, ситуация на ORP Gniezno находится под контролем, корабль исправен и продолжает выполнять поставленные задачи.

В свою очередь, пресс-секретарь флотилии Гжегож Левандовски заявил, что конструкция корабля приспособлена для таких ситуаций и может выдержать подобные повреждения.

Крупные учения НАТО Baltops (Baltic Operations) 2019 проходят с 9 по 21 июня в Балтийском море возле побережья Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании.

Участниками маневров являются 18 стран-членов и партнеров альянса, в них задействованы около 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля и более 40 самолетов и вертолетов.