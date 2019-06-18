Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: © U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark Hay
Десантный корабль ORP Gniezno ВМС Польши получил повреждение днища во время учений НАТО Baltops-2019 в Балтийском море. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM, запись инцидента опубликована в YouTube.
Отмечается, что инцидент произошел у берегов Литвы 16 июня. В ходе выполнения операции по высадке десанта ORP Gniezno натолкнулся на подводное препятствие, в результате чего корабль получил повреждение обшивки в средней части корпуса. Из-за пробоины внутрь судна начала поступать вода.
Как рассказал RMF FM представитель 8-й флотилии береговой обороны Польши, ситуация на ORP Gniezno находится под контролем, корабль исправен и продолжает выполнять поставленные задачи.
В свою очередь, пресс-секретарь флотилии Гжегож Левандовски заявил, что конструкция корабля приспособлена для таких ситуаций и может выдержать подобные повреждения.
Крупные учения НАТО Baltops (Baltic Operations) 2019 проходят с 9 по 21 июня в Балтийском море возле побережья Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании.
Участниками маневров являются 18 стран-членов и партнеров альянса, в них задействованы около 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля и более 40 самолетов и вертолетов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов также призывал НАТО прекратить военную активность у границ страны для снижения напряженности.
Последние новости
Cтало известно, как чувствует себя Алибасов после выписки В Москве госпитализирован актер Александр Калягин Эксперт рассказал, какие лекарства ни от чего не лечат
Комментарии26
Армия , Войска , Дмитрий Песков , Валерий Герасимов , Генштаб , НАТО , Литва , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский определился с санкциями против РФ38
Тимошенко уличила Гройсмана в коррупции4
Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами
Россиянам грозит новый штраф12
Раскрыта правда об «обитателях-мутантах» в Москве-реке
Видео
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Европа
02:15
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Общество
03:51
Су-27 перехватили бомбардировщики США
Армия Оружие
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
00:53
Вечеринка россиян закончилась дракой с полицией
Криминал Происшествия
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
01:43
Экс-президент Египта Мурси умер в суде
В мире Африка
00:41
В больнице опровергли выписку Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение