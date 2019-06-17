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Польский корабль получил повреждения во время учений НАТО в Балтийском море 

ТАСС + ещё 1 41 минуту назад
Фото: EPA
Польский военный корабль Gniezno получил повреждения во время участия в проводимых НАТО учениях Baltops в Балтийском море. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь восьмой флотилии обороны побережья ВМС Польши Гжегож Левандовский.
В территориальных водах Литвы начался этап учений НАТО Baltops-2019
По его словам, "корабль отрабатывал десантные операции и во время одного из выходов на пляж столкнулся с подводным объектом, повредив обшивку днища".
"Корабль возвращается в соответствии с графиком. Мы ждем его уже сегодня", — сказал Левандовский.
В результате инцидента никто из военнослужащих не пострадал.
В учениях в этом году принимают участие три польские корабля. Получивший повреждения десантный катер был построен в 1988 году.
Учения Baltops ежегодно проводятся в Балтийском море. Они организуются США уже в 47-й раз. В этом году в маневрах принимают участие 8,6 тыс. военнослужащих, 50 кораблей, 36 самолетов и вертолетов.
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Армия , Войска
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