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Загадочную Зону 51 показали в подробностях 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Соцсети
Засекреченную базу Военно-воздушных сил (ВВС) США в штате Невада, известную как Зона 51, показали на видео в новых подробностях. Несколько соответствующих роликов опубликовал на YouTube канал ADVENTURES with Christian. На видео обратило внимание The Drive.
В роликах можно увидеть, в частности, несколько крупных ангаров, один из которых, разрушенный ранее, до сих пор не восстановлен. Издание отмечает, что данные объекты, вероятнее всего, используются для испытаний прототипов засекреченных изделий, что особенно актуально в текущий период «конкуренции великих держав».
The Drive пишет, что ролики были сняты с пика Тикабу, расположенного на расстоянии около 42 километров от Зоны 51.
В ноябре 2017 года в районе Зоны 51 была замечена активность, которую энтузиасты связали с разрабатываемым B-21 Raider — первым американским тяжелым бомбардировщиком за последние 30 лет.
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