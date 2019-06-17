Турция нацелит С-400 на Кипр и Грецию

Турция может нацелить купленные у России зенитные ракетные комплексы С-400 на Кипр Грецию , пишет News.ru.

Вчера министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что места, где будут размещены ЗРК, пока не выбраны. Тем временем ранее СМИ сообщали, что одним из рассматриваемых вариантов является юго-западное побережье Турции, то есть напротив Кипра и Греции — региональных соперников страны.

Размещение С-400 именно там позволит Анкаре «убить двух зайцев» — давить и на Кипр с Грецией, и на США.

Так, Турция усилит свои позиции при решении вопросов о спорных территориях с Кипром и Грецией, например, о газовом месторождении «Афродита». На него претендуют как Кипр, так и Турция. Греция, а также Израиль поддерживают претензии Кипра и уже договорились о создании газопровода EastMed — прямого конкурента «Турецкого потока».

Турция отстаивает свои претензии на «Афродиту», усиливая присутствие в Средиземном море. С-400 же, нацеленные на Кипр и Грецию, значительно усилят позиции Анкары.

Кроме того, данные ЗРК на вооружении Турции усилят ее позиции и в переговорах с США по любым вопросам.