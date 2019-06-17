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Турция нацелит С-400 на Кипр и Грецию 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Турция может нацелить купленные у России зенитные ракетные комплексы С-400 на Кипр и Грецию, пишет News.ru.
Вчера министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что места, где будут размещены ЗРК, пока не выбраны. Тем временем ранее СМИ сообщали, что одним из рассматриваемых вариантов является юго-западное побережье Турции, то есть напротив Кипра и Греции — региональных соперников страны.
Размещение С-400 именно там позволит Анкаре «убить двух зайцев» — давить и на Кипр с Грецией, и на США.
Так, Турция усилит свои позиции при решении вопросов о спорных территориях с Кипром и Грецией, например, о газовом месторождении «Афродита». На него претендуют как Кипр, так и Турция. Греция, а также Израиль поддерживают претензии Кипра и уже договорились о создании газопровода EastMed — прямого конкурента «Турецкого потока».
Турция отстаивает свои претензии на «Афродиту», усиливая присутствие в Средиземном море. С-400 же, нацеленные на Кипр и Грецию, значительно усилят позиции Анкары.
Кроме того, данные ЗРК на вооружении Турции усилят ее позиции и в переговорах с США по любым вопросам.
Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , Хулуси Акар , Греция , Кипр , Турция
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