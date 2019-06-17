Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Войска США разместят в шести точках на территории Польши 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Соглашение Польши и США о расширении американского военного присутствия в республике предусматривает создание шести точек, где будут размещаться американские войска. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блашак.
«В рамках соглашения мы пришли к договорённости, что в Польше будет шесть таких точек, где будут находиться подразделения», — сказал он в эфире Польского радио.
По его словам, точная локализация будет определяться двусторонним соглашением.
Блащак отметил, что важно усилить восточный фланг НАТО, чтобы «сдерживать возможного агрессора».
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Польша предоставит Соединённым Штатам базу и инфраструктуру для присутствия более 1000 американских военнослужащих.
МИД России с сожалением воспринял решение о размещении в Польше усиленного контингента Вооружённых сил США.
RT на русском: последние новости
Экс-глава Генштаба ВСУ рассказал об атаке на батальон «Донбасс» Эрдоган: поставки С-400 в Турцию начнутся в первой половине июля Песков отметил опасность ЧП с танкерами в Оманском заливе
Армия , В мире , Европа , Политика , Дональд Трамп , МИД , НАТО , Польша , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-комбат «Донбасса» ответил на признание генерала ВСУ77
Умер серийный отравитель пассажиров электричек4
Британия захотела помириться с Россией449
Украинцы захотели российские паспорта208
Екатеринбург «переименовали» из-за Соловьева257
Видео
00:38
Врачи рассказали о состоянии Алибасова
Шоу-бизнес
01:10
Опубликовано видео полета Су-27 и Су-30 на малых высотах
Оружие Армия
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
02:04
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери
Происшествия
03:36
Переезд в Луганск: Чичерина изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес
00:30
Екатеринбург «переименовали» из-за Соловьева
Общество Шоу-бизнес
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
04:13
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
В мире Политика
03:23
Украина раскроет тайну гибели американцев во Вьетнаме
В мире Украина
03:19
Киев сделал Кишиневу предложение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение