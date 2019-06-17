Войска США разместят в шести точках на территории Польши

Соглашение Польши США о расширении американского военного присутствия в республике предусматривает создание шести точек, где будут размещаться американские войска. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блашак.

«В рамках соглашения мы пришли к договорённости, что в Польше будет шесть таких точек, где будут находиться подразделения», — сказал он в эфире Польского радио.

По его словам, точная локализация будет определяться двусторонним соглашением.

Блащак отметил, что важно усилить восточный фланг НАТО , чтобы «сдерживать возможного агрессора».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Польша предоставит Соединённым Штатам базу и инфраструктуру для присутствия более 1000 американских военнослужащих.