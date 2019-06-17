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Турция показала конкурента F-35 

Рамблер + ещё 18 30 минут назад
Турция представила новейший истребитель пятого поколения на авиасалоне в Ле-Бурже. Как сообщает ТАСС, новинка получила название TF-X (Turkish Fighter — X).
Турция пригрозила найти замену истребителям F-35 
Компания Turkish Aerospace Industries (TAI) сообщила в ходе презентации, что разработка истребителя переходит в активную фазу. Представители компании рассказали, что в настоящее время завершается определение предполагаемых летно-технических характеристик нового истребителя и ведется поиск поставщиков различных подсистем для него.
В TAI добавили, что минобороны страны поставило задачу укомплектовать истребитель подсистемами турецкого производства.
«В качестве ориентировочного показателя задан уровень в 65%, однако, не исключено, что он будет скорректирован в сторону увеличения или уменьшения», — сказали в TAI.
Так, электроника самолета будет произведена турецкой компанией Aselsan, авиационные средства поражения разрабатываются турецким производителем Rocketsan.
«В настоящее время наиболее актуален вопрос выбора двигателя для нового истребителя», — добавили в TAI.
53-й Парижский авиационно-космический салон (Paris Air Show 2019) в Ле-Бурже проходит в Ле-Бурже с 17 по 23 июня.
Комментарии45
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие , Ле-Бурже , Турция
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