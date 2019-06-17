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«Так это не русские?»: Раскрыта правда об атаке на «Донбасс» 

Рамблер + ещё 15 57 минут назад
Бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко в эфире телеканала UATV признался, что в 2014 году украинские военные атаковали добровольческий батальон «Донбасс», который двигался на штурм города Попасная под Луганском. По его словам, это было сделано по ошибке.
«Лётчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее», — заявил Муженко.
Генерал полковник отметил, что несмотря на это по колонне был нанесён авиаудар. Тем не менее в результате ни один доброволец не пострадал.
«Такое бывает», — подчеркнул экс-начальник Генштаба ВСУ.
По его словам, по итогам последующего разбирательства выяснилось, что о передвижениях «Донбасса» в Генштабе не знали, поскольку на тот момент батальон выполнял распоряжение МВД и в состав ВСУ не входил. Муженко также отметил, что после инцидента на украинскую технику начали наносить опознавательные белые полосы, чтобы «отличать своих от чужих».
Комментарии320
Армия , Видео , В мире , Войска , Конфликты , Украина , Виктор Муженко , Генштаб , МВД
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