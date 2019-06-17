«Так это не русские?»: Раскрыта правда об атаке на «Донбасс»

«Лётчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее», — заявил Муженко.

Генерал полковник отметил, что несмотря на это по колонне был нанесён авиаудар. Тем не менее в результате ни один доброволец не пострадал.

«Такое бывает», — подчеркнул экс-начальник Генштаба ВСУ.