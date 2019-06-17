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В США пригрозили военным воздействием на Иран 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Помпео отметил, что Вашингтон не хочет войны и что американской стороной было сделано все возможное для предотвращения инцидента.
Соединенные штаты рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе и силовое. Об этом в эфире телеканала CBS заявил госсекретарь Майк Помпео.
Кроме того, он снова обвинил Тегеран в атаке на «танкеры» в Оманском заливе и добавил, что США обладают достаточным количеством доказательств того, что нападение совершил Иран. Помпео отметил, что Вашингтон не хочет войны и что американской стороной было сделано все возможное для предотвращения инцидента.
«Президент Дональд Трамп четко сказал, что не хочет войны. Но мы имеем право защищать нашу страну и ее интересы любыми законными способами», — сказал Помпео.
Он подчеркнул, что США намерены гарантировать полную свободу судоходства в проливе.
«Это вызов для всего мира. США сделают все возможное, чтобы достичь нужного результата», — заключил госсекретарь.
Ранее 13 июня, два нефтяных танкера были атакованы в Оманском заливе. Соединенные штаты возложили ответственность за произошедшее на Иран. Американскую сторону также поддержала Великобритания.
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Комментарии
Армия , В мире , Дональд Трамп , CBS , Иран , США , Тегеран
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