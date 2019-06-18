Показан перехват бомбардировщика США российским Су‐27

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Показан перехват бомбардировщиков США российскими Су‐27 

Рамблер + ещё 8 40 минут назад
Российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США. Видео перехвата опубликовано в официальном Youtube-канале Минобороны России.
«Стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США были замечены накануне у государственной границы Российской Федерации в районе Черного и Балтийского морей. Для перехвата самолетов в воздух поднимались российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по ПВО», — сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что американские самолеты не нарушили границ РФ, а перехват бомбардировщиков был осуществлен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Армия , Видео , Войска , Оружие , США , Министерство обороны
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