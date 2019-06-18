Показан перехват бомбардировщика США российским Су‐27

Минобороны показало перехват бомбардировщика США российским Су‐27

Российский истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США . В-52Н приблизились к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей. Границы РФ они не нарушили.

Кадры перехвата американского стратегического бомбардировщика опубликовало Минобороны России . Ролик опубликован на официальном YouTube-канале ведомства.

«Для перехвата самолетов в воздух поднимались российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по ПВО», — уточнили в министерстве.

В-52Н не пересекали воздушных границ России. Перехват Су-27 выполнили в строгом соответствии существующим международным правилам.

Иностранные разведывательные самолеты и беспилотники в последнее время нередко появляются в непосредственной близости от границ РФ и рядом с военными объектами. Они летают над Балтийским морем, недалеко от Крыма и Краснодарского края, вблизи расположенных в Сирии российских баз.