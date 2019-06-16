Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника. Судя по кадрам, снаряд прилетел в борт танка, после чего начался пожар. Люки машины были открыты, из-за чего можно предположить, что экипажу удалось эвакуироваться.
Маршал Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" в начале апреля этого года. Лояльные правительству силы начали ответную операцию "Вулкан гнева". Бои ведутся в районе аэропорта и в разных районах города.
По данным ВОЗ, в результате конфликта вокруг Триполи погибли более 650 человек. Еще около 3,5 тысяч человек получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Последние новости
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими США готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно
Комментарии20
Армия , Видео , Войска , Оружие , Муаммар Каддафи , ЕС , ООН , Ливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва в Чемодановке: силовики нашли убийцу1
Не меняйте РФ на США: Меркель резко раскритиковали14
Украина раскроет тайну гибели американцев во Вьетнаме162
Разворотило плиты: в Киеве прогремел взрыв2
Нож в спину? Кто добил умирающую от рака Яковлеву1
Видео
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
02:04
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери
Происшествия
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
04:13
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
В мире Политика
03:23
Украина раскроет тайну гибели американцев во Вьетнаме
В мире Украина
03:19
Киев сделал Кишиневу предложение
Украина В мире
02:46
Обдерут до нитки? Как спастись от банковских мошенников
Происшествия Статьи
01:10
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Шоу-бизнес
01:55
Эрдоган закрыл вопрос с поставкой С-400
Армия Ближний Восток
04:51
Бестактная фраза президента возмутила Польшу
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение