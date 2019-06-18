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Фрегат «Адмирал Горшков» прошел Панамский канал 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в Карибское море, преодолев Панамский канал, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.
"Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" преодолел Панамский канал и вышел в Карибское море. Остальные корабли отряда Северного флота пройдут Панамским каналом в течение суток", — сказал он.
Серга рассказал, что в Карибском море российские корабли продолжат выполнять задачи в соответствии с планом дальнего похода и совершат деловые заходы в порты ряда островных государств региона.
Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Помимо фрегата "Адмирал Горшков", в состав отряда входят многофункциональное судно МТО "Эльбрус", средний морской танкер "Кама" и спасательный буксир "Николай Чикер". С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели более 26 тысяч морских миль.
Для фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" этот поход — первый в его истории. За время похода фрегат совершил деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах, посвященных 70-летию военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Майские праздники североморцы провели во Владивостоке, а затем продолжили дальний поход.
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Армия , Оружие , Вадим Серга
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