Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расчеты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
После выполнения электронных пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара военнослужащие осуществили маневр по смене позиционного района.
В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил Балтийского флота в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов.
В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника.
После выполнения электронных пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара военнослужащие осуществили маневр по смене позиционного района. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.
Кроме того, боевые расчеты ракетного соединения флота отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Особое внимание в ходе мероприятия боевой подготовки было уделено вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин.
К участию в учении было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20-ти единиц военной и специальной техники.
Мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проходят на фоне стартовавшего в воскресенье 9 июня с.г. в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019. В них принимают участие 18 стран-членов альянса, задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и вертолётов, а также около 12 тысяч военнослужащих.
ТК «Звезда»: последние новости
В Липецкой области экипажи оперативно-тактической авиации отработали полеты с дозаправкой в воздухе в сложных погодных условиях Авиация ЦВО пополнилась новыми истребителями Су-34 Свыше тысячи военных прибыли на учения «Славянское братство»
Комментарии
Армия , Оружие , НАТО , Калининградская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган закрыл вопрос с поставкой С-40041
Шредера пригласили в Крым
Бестактная фраза президента возмутила Польшу269
В Екатеринбурге передумали строить храм в сквере
Британского принца застукали за непристойным занятием2
Видео
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
02:04
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери
Происшествия
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
04:13
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
В мире Политика
01:55
Эрдоган закрыл вопрос с поставкой С-400
Армия Ближний Восток
04:51
Бестактная фраза президента возмутила Польшу
В мире Европа
01:02
Лолита оценила шутку-пророчество про Крым
Шоу-бизнес
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
00:42
Довели до катастрофы: на Украине ЧС из-за нехватки газа
В мире Статьи
02:26
Кнайсль рассказала, как предложила Путину «нечто забавное»
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение