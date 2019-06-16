Эрдоган закрыл вопрос с поставкой С-400

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Эрдоган заявил, что поставки С-400 могут начаться в первой половине июля 

ТАСС + ещё 3 57 минут назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки приобретаемых Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 начнутся в первой половине июля. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам на борту самолета при возвращении из Душанбе, где он участвовал в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
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"Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", — приводит высказывания президента телеканал NTV.
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Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , Реджеп Эрдоган , Анкара , Турция
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