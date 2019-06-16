Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай

Все члены экипажа танкера Front Altair, на который было совершено нападение в Оманском заливе, прибыли в субботу в Дубай , передает агентство Рейтер со ссылкой на владеющую судном компанию Frontline.

В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair находились 11 россиян, никто из них не пострадал.

"Все 23 члена экипажа танкера покинули Иран из аэропорта Бендер-Аббас и приземлились в международном аэропорту Дубая", — цитирует агентство заявление Frontline.

Представитель судовладельца заявил агентству, что большинство членов экипажа танкера вылетели на родину сразу по прибытии в Дубай, остальные отправятся домой в воскресенье.

США обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.