Дозаправка новейших истребителей глазами пилота: видео

Дозаправка в воздухе — важный элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации.

Наиболее сложный элемент летной подготовки выполнил летный состав истребителей Су-35С и Су-30СМ на высоте 5-6 тысяч км над Липецком.

Полеты авиации российского оборонного ведомства прошли на базе Липецкого авиацентра.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, дозаправка в воздухе происходила на скорости около 600 км/ч на расстоянии менее 20 метров между истребителями и воздушным танкером Ил-78.

Воздушная дозаправка позволяет увеличить радиус боевого действия, чтобы выполнять задачи на большом удалении от мест базирования самолетов.