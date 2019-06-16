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Дозаправка новейших истребителей глазами пилота: видео 

ТК «Звезда» + ещё 2 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Дозаправка в воздухе — важный элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации.
Наиболее сложный элемент летной подготовки выполнил летный состав истребителей Су-35С и Су-30СМ на высоте 5-6 тысяч км над Липецком.
Полеты авиации российского оборонного ведомства прошли на базе Липецкого авиацентра.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, дозаправка в воздухе происходила на скорости около 600 км/ч на расстоянии менее 20 метров между истребителями и воздушным танкером Ил-78.
Воздушная дозаправка позволяет увеличить радиус боевого действия, чтобы выполнять задачи на большом удалении от мест базирования самолетов.
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