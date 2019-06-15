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Видео: в Сирии Су-34 разнес бункер боевиков полуторатонной бомбой 

Российская Газета + ещё 1 6 часов назад
В интернете появилось видео авиаудара по позициям террористов. При этом использовалась мощная бетонобойная полуторатонная бомба КАБ-1500ЛГ.
Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео
Как сообщает "Военное обозрение", бомба была сброшена с истребителя-бомбардировщика Су-34. Съемки велись сверху и оказались довольно четкими.
На видео показано, как боевики, заметив опасность, пытаются спастись в укрытии. Перед самым ударом большая группа террористов забегает в бункер, но именно в него и попадает бомба. Виден мощный взрыв и густые клубы дыма. Место и время применения бомбы не указывается.
Российская авиабомба КАБ-1500ЛГ имеет лазерное/телевизионное гиросамонаведение и может пробить три метра бетона или 20 метров земли.
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Армия , Видео , Оружие , Сирия
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