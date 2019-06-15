В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»

Совместные учения проходят с 14 по 27 июня.

"На базе специальной бригады армии Сербии в городе Панчево состоялось торжественное открытие международного российско-сербско-белорусского учения "Славянское братство-2019", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в учениях принимают участие около 700 военнослужащих из трех стран, более 50 единиц военной техники, пять самолетов ВТА и три беспилотных летательных аппарата. "От РФ в учениях принимают участие военнослужащие одного из десантно-штурмовых полков Псковского соединения ВДВ", — добавляется в сообщении.

Руководитель учений, бригадный генерал сербской армии Мирослав Тальян подчеркнул, что такого рода учения проводятся уже пятый год подряд.