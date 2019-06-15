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В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019» 

РИА Новости + ещё 4 29 минут назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Международные учения "Славянское братство-2019" с участием Сербии, России и Белоруссии начались в сербском Панчево, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Совместные учения проходят с 14 по 27 июня.
"На базе специальной бригады армии Сербии в городе Панчево состоялось торжественное открытие международного российско-сербско-белорусского учения "Славянское братство-2019", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в учениях принимают участие около 700 военнослужащих из трех стран, более 50 единиц военной техники, пять самолетов ВТА и три беспилотных летательных аппарата. "От РФ в учениях принимают участие военнослужащие одного из десантно-штурмовых полков Псковского соединения ВДВ", — добавляется в сообщении.
Руководитель учений, бригадный генерал сербской армии Мирослав Тальян подчеркнул, что такого рода учения проводятся уже пятый год подряд.
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Армия , Министерство обороны , Панчево , Сербия
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