Международные учения "Славянское братство-2019" с участием Сербии, России и Белоруссии начались в сербском Панчево, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Совместные учения проходят с 14 по 27 июня.
"На базе специальной бригады армии Сербии в городе Панчево состоялось торжественное открытие международного российско-сербско-белорусского учения "Славянское братство-2019", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в учениях принимают участие около 700 военнослужащих из трех стран, более 50 единиц военной техники, пять самолетов ВТА и три беспилотных летательных аппарата. "От РФ в учениях принимают участие военнослужащие одного из десантно-штурмовых полков Псковского соединения ВДВ", — добавляется в сообщении.
Руководитель учений, бригадный генерал сербской армии Мирослав Тальян подчеркнул, что такого рода учения проводятся уже пятый год подряд.